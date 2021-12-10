СМИ: и.о. премьера Чехии высказался за дипломатические переговоры НАТО с РФ

ПРАГА, 10 декабря. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш высказался за дипломатические переговоры НАТО с РФ при условии урегулирования Россией ситуации у ее границ с Украиной. Слова политика, прокомментировавшего итоги телефонных консультаций президента США Джо Байдена с лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии), в пятницу привело Чешское радио.

"Если Россия уменьшит напряженность [у границ с Украиной], то мы (Чехия - прим. ТАСС) не будем препятствовать дипломатическим переговорам [РФ с НАТО], но мяч [на политическом поле] ныне находится на стороне России, - отметил Бабиш. - Возможные переговоры с Россией должны были бы пройти при участии всех государств - членов НАТО. Считаю важнейшим [в данной ситуации], чтобы государства - члены альянса выступали единым [фронтом] и чтобы у никого из них не возникло чувство, что они были вытеснены [из этого переговорного процесса]".

Бабиш подчеркнул, что никто не хочет возникновения военного конфликта между РФ и Украиной. "Все мы [государства - члены НАТО] заинтересованы в разрядке напряженности на границе Украины с Россией", - сказал и. о. премьер-министра Чехии, приветствуя заверение Байдена лидеров стран "Бухарестской девятки", что США будут защищать союзников по Североатлантическому альянсу.