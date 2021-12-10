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Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций ВС республики на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций ВС республики на границе с Арменией.

Лукашенко заявил, что США уговаривают страны ЕАЭС подключиться к давлению на Белоруссию
По словам президента республики, это давление будет нарастать
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