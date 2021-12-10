Токаев заявил об успешной реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приоритеты председательства республики в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) успешно реализованы.

"Республика Казахстан завершает почетную миссию председательства в органах Евразийского экономического союза. Вступая в председательство, я сформулировал пять направлений совместной работы. Это усиление промышленной кооперации, устранение барьеров во взаимной торговле, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизация, а также расширение торгово-экономических отношений с третьими странами. Мы понимаем, что это работа не одного дня, но уже сегодня можно отметить успешную реализацию некоторых из них", - сказал Токаев в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что в текущем году утверждено несколько важных документов. Среди них основные направления промышленного сотрудничества стран ЕАЭС до 2025 года - основополагающий документ, который определяет вектор развития промышленной кооперации на среднесрочный период. Утвержден план мероприятий по реализации основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы. Он содержит масштабные цели и глобальные приоритеты развития трансграничных коридоров, таких как интеграция транспортных систем ЕАЭС в мировую сеть, создание и развитие евразийских коридоров.