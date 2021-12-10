В Ереване заявили, что ВС Азербайджана попытались атаковать на восточном участке границы

ЕРЕВАН, 10 декабря. /ТАСС/. Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана в пятницу предприняли попытку атаки в направлении боевых позиций армянской армии на восточном участке границы.

"10 декабря около 12:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана атаковали армянские боевые позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы. В результате ответных действий армянской стороны противник, понеся потери в живой силе, был отброшен на исходные позиции. В настоящий момент перестрелка продолжается", - говорится в заявлении Минобороны Армении.

На данном участке армяно-азербайджанской границы ситуация остается неспокойной уже два дня. В четверг утром Минобороны Армении сообщало об обстреле позиций сил республики на восточном участке границы с азербайджанской стороны.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября произошли интенсивные бои между силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны России Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщали, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры для стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.