НАТО выступает за диалог по Украине в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. НАТО выступает за продолжение диалога по Украине в "нормандском формате" и считает, что концентрация сил РФ у границ этой страны подрывает безопасность в Европе. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД и Министерства вооруженных сил Франции в Париже.

"Сегодня мы говорили о концентрации сил России у границ Украины, что создает все большую напряженность и подрывает безопасность в Европе", - утверждал Столтенберг. При этом он подчеркнул важность "всех усилий по проведению встречи в "нормандском формате", поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока".