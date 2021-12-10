КС Венгрии подтвердил приоритет конституции страны перед несовершенными нормами ЕС

ВЕНА, 10 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Венгрии постановил, что власти страны в некоторых случаях вправе руководствоваться положениями конституции, пока Евросоюз не выработает эффективного подхода для решения той или иной проблемы, в том числе это касается миграционного кризиса. Об этом в пятницу сообщила газета Vilaggazdasag.

"Постановление Конституционного суда поддерживает венгерскую миграционную политику и будет способствовать ее сохранению", - сказал министр иностранных дел Петер Сийярто.

В то же время суд не стал пересматривать постановление Европейского суда юстиции в Люксембурге, согласно которому Венгрия нарушила европейские нормы в отношении мигрантов, стремящихся попасть в страну из Сербии.

В 2017 году в Венгрии вступил в силу закон о принудительном содержании беженцев (за исключением детей младше 14 лет) во временных закрытых лагерях или транзитных зонах на южной границе, пока миграционные службы не вынесут решение по поводу их прошений на предоставление убежища. Для размещения нелегалов были подготовлены специальные жилые контейнеры. Тогда же Европейский суд по правам человека предъявил Будапешту претензии из-за условий содержания беженцев в закрытых лагерях.

Венгрия с самого начала миграционного кризиса в 2015 году выступала за введение строгого контроля за потоками беженцев. Она стала первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока, из Африки, построила два заграждения на своих границах. Будапешт уверен, что вместе с нелегальными мигрантами в ЕС пытаются пробраться боевики террористических организаций.