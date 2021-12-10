МИД Польши не считает Россию заинтересованной во взаимодействии с НАТО

ВАРШАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Польши выступают за оживление работы Совета Россия - НАТО, но считают, что Москва не заинтересована в таком формате. Об этом заявил в пятницу глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Говоря о российском направлении политики Варшавы, Рау заявил, что "Польша всегда будет сторонником диалога", поскольку для нее "это предпочтительная форма разрешения противоречий".

Глава МИД Польши отметил, что для его страны важна работа в рамках таких уже существующих платформ, как Совет Россия - НАТО или ОБСЕ, где Варшава сейчас председательствует. "Мы охотно поддержали бы оживление Совета Россия - НАТО, но Россия, кажется, в этом не заинтересована", - полагает Рау.

Министр подчеркнул, что "до диалога не дойдет", пока Москва "не перестанет представлять НАТО в качестве угрозы". "НАТО - оборонительный союз, а Россия не считает это приоритетом своей политики", - утверждает Рау.