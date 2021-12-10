Зеленский согласовал с Макроном "дальнейшие шаги" в рамках "нормандского формата"

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили работу "нормандского формата" (Германия, Франция, Россия, Украина) и контактной группы по урегулированию в Донбассе.

"Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировании "нормандского формата" и работы ТКГ (Трехсторонней контактной группы - прим. ТАСС). Согласовали общие дальнейшие шаги", - написал украинский президент в пятницу в Twitter.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили "угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей". "Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", - добавил Зеленский.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что глава государства планирует на следующей неделе провести в Брюсселе встречу с Макроном и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, на которой обсудит вопросы организации саммита лидеров "нормандского формата".