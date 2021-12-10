Земан отказался утвердить Яна Липавского на посту главы МИД в новом кабмине Чехии

ПРАГА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан готов утвердить правительство республики, сформированное недавно назначенным премьером Петром Фиалой, но не согласится, чтобы пост главы МИД в нем занял выдвиженец Пиратской партии Ян Липавский. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь хозяина Пражского града Иржи Овчачек.

"Единственным исключением [из списка кандидатов в министры, предложенных Фиалой] является Ян Липавский. Президент республики отказывается назначить его [главой МИД]", - отметил Овчачек.

Земан указал, в частности, на несоответствующий посту министра иностранных дел уровень образования Липавского. Президент также обеспокоен его сдержанным подходом к развитию сотрудничества в рамках Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), его взглядами на взаимодействие республики с Израилем, а также предложением этого политика провести "судетогерманские дни" в Чехии (судетские немцы, проживающие ранее в пограничных районах Чехии, в связи с поддержкой нацистов были выселены с чешской территории после окончания Второй мировой войны).

Овчачек особо подчеркнул, что чешская конституция позволяет президенту отвергать кандидатуры министров, предложенные ему премьером.

Липавский, как ранее информировали СМИ, стал одним из инициаторов закона об отказе по соображениям нацбезопасности в допуске к участию в тендере на строительство нового энергоблока на чешской АЭС "Дукованы" компаний из РФ и КНР. Он не разделяет реализуемую главой государства политику поддержки Израиля и крайне сдержанно относится к идее хозяина Пражского града перевести посольство Чехии из Тель-Авива в Иерусалим.

Позиция назначенного премьера

Фиала сообщил в пятницу в Twitter, что намерен в понедельник обсудить с Земаном ситуацию в связи с отказом президента утвердить кандидатуру Липавского. Позже он проинформирует журналистов, какие шаги намерен предпринять.

В четверг назначенный премьер сказал, что готов обратиться в Конституционный суд, если Земан откажется назначить его кабмин в предложенном составе. Глава государства, по его мнению, обязан, согласно основному закону, утвердить список кабмина, который представит ему премьер. Чехия является парламентской республикой, в которой компетенции президента значительно ограничены.

Фиала сообщал также, что во вторник провел с президентом неформальную встречу по поводу назначения нового правительства. Она состоялась через несколько часов после беседы Земана с Липавским.

Назначение кабмина

Газета Mlada fronta DNES со ссылкой на источники сообщила ранее, что Земан запланировал церемонию назначения правительства Фиалы на 17 декабря. Она, скорее всего, состоится в загородной резиденции главы государства близ Праги.

Президент пока также не назначит христианского демократа Зденека Никулу министром сельского хозяйства. Этот политик болен ковидом. Церемония его назначения состоится после новогодних праздников. Временно возглавлять министерство иностранных дел будет поручено лидеру Пиратской партии Ивану Бартошу, а Минсельхоз - лидеру христианских демократов Мартину Юречке.