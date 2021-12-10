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В Киргизии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле в 2017 году

Его доставили в следственный изолятор ГКНБ

БИШКЕК, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в среду задержали иностранного гражданина, которого подозревают в причастности к совершению теракта в одном из ночных клубов Стамбула в 2017 году. Об этом в пятницу сообщили в спецслужбе.

"ГКНБ в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий 8 декабря 2021 в городе Бишкеке задержан гражданин иностранного государства "М.Ш.Р.", которого подозревают к причастности к террористической деятельности, - говорится в сообщении. - Установлено, что задержанный причастен к резонансному теракту в одном из клубов города Стамбул, в результате которого погибли 39 граждан".

Сообщается, что задержанного доставили в следственный изолятор ГКНБ, продолжаются оперативные мероприятия.

В ночь на 1 января 2017 года в стамбульском районе Ортакей в результате теракта в ночном клубе Reina погибли 39 человек, 16 из которых - иностранцы, в том числе одна россиянка. Жертвами также стали подданные Иордании, Марокко, Саудовской Аравии и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Как выяснилось, теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, вскоре задержанный в одном из районов Стамбула. Ответственность за данное нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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