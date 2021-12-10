Два человека погибли в результате взрывов в Кабуле

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, четверо получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в пятницу в столице Афганистана. Об этом сообщил назначенный захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости.

"Первый взрыв прогремел у входа в мусаллу (большой молитвенный зал - прим. ТАСС) Шехид-Мазари [в районе Даште-Барчи на западе Кабула], в результате погибли два человека, ранения получили трое. При втором инциденте (имеется в виду подрыв микроавтобуса на остановке - прим. ТАСС), произошедшем в этом же районе, пострадала одна женщина", - приводит его слова в своей электронной версии местная газета "Эттелаат-е руз".

Как сообщалось ранее, оба взрыва прогремели в районе 15:25 по местному времени (13:55 мск) в Даште-Барчи, населенном преимущественно шиитами-хазарейцами - представителями этнического и религиозного меньшинства Афганистана. Также поступала информация о перестрелках в указанном районе.

В последние недели в афганской столице участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.