Эксперт: власти Молдавии искусственно вытесняют русский язык из обихода

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Молдавские политики, поддержку которым оказывают Румыния и другие западные страны, заинтересованные в разрыве традиционных культурных связей республики с Россией, проводят линию на вытеснение русского языка из обихода и нормативной базы. Такое мнение в беседе с ТАСС, посвященной 30-летию распада СССР и образования СНГ, выразил ректор Славянского университета Молдавии, бывший директор Бюро межэтнических отношений Алексей Бабенко.

"Проблемы с русским языком есть, но они не такие острые сегодня. Вы видите, что сейчас даже депутаты парламента на заседаниях могут использовать русский язык в своих выступлениях, нет никаких истерик и выключения микрофона. Я сейчас не вижу острого давления на местах. Конечно, бывает всякое, но это больше конфликты бытового характера: какой-то чиновник не хочет говорить по-русски или какой-то врач ведет себя неадекватно. Но в целом, особенно в местах компактного проживания национальных меньшинств, этих вопросов гораздо меньше", - сказал Бабенко.

Тем не менее, добавил эксперт, процессы по вытеснению русского языка из нормативных актов запущены. Он напомнил о решении Конституционного суда Молдавии, который в 2018 году признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", тем самым аннулировав статус русского языка как языка межнационального общения. "Это очень серьезная потеря, потому что там было все расписано. Это для нас было очень важно. Этот закон необходим такой многонациональной стране, как Молдова", - подчеркнул Бабенко.

По его словам, регулирующий закон в этой сфере необходим, так как в конституции республики прописано, что государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны. "Наличие такого закона правильно с точки зрения соблюдения правовых рамок чиновниками и гарантий для национальных меньшинств. Однако в ближайшее время принять его будет невозможно из-за расстановки политических сил в парламенте", - сказал эксперт.

Он пояснил, что на данный момент права русскоязычного населения страны защищает закон о национальных меньшинствах. "Это тоже очень хороший документ. На постсоветском пространстве он есть только в Казахстане и Кыргызстане. То есть этот закон сегодня дает возможность спокойно и нормально пользоваться русским языком и другими языками национальных меньшинств. Там даже есть положение о том, что органы государственной власти обязаны отвечать на том языке, на котором к ним обращаются", - отметил специалист. Молдавия, напомнил он, присоединилась ко многим международным хартиям о защите прав национальных меньшинств.

По официальным данным, в настоящее время в Молдавии русский в качестве основного языка используют около трети жителей страны.

Русскоязычные школы закрываются

Бабенко отметил, что в 1990-е годы языковой вопрос стоял острее и русскоязычные образовательные учреждения Молдавии закрывались по политическим мотивам, а на сегодняшний день это происходит по большей части из-за демографических и финансовых проблем.

Однако, подчеркнул эксперт, способствуют вытеснению русского языка из школ и действия властей. В 2014 году в республике принят новый кодекс об образовании, который исключил русский язык из списка обязательных предметов в школах. В нем говорится, что правительство гарантирует образование на государственном языке и по возможности на других. Пост министра просвещения на момент принятия документа занимала действующий президент страны Майя Санду.

"Если сравнивать ситуацию в образовании с другими странами СНГ, то у нас она намного лучше, я не говорю про Украину. В этом плане у нас достаточно стабильная ситуация и дай Бог, чтобы она не становилась хуже. В плане политического давления или каких-то других шагов никто целенаправленно не закрывает учебные заведения", - сказал Бабенко.

Русскоязычные граждане, добавил эксперт, сталкиваются с острой нехваткой групп с русским языком в детских садах. Не лучше ситуация с обучением русскоязычных в вузах. Ежегодные квоты для них составляют от 3% до 5% от общего числа бюджетных мест, но даже этих студентов с третьего курса обычно переводят в румынские группы.

Что касается школ с русским языком, то сегодня их порядка 250 из более чем 900 общеобразовательных учреждений страны. Это отражает реальную картину проживания национальных меньшинств в Молдавии, отметил эксперт. Их больше на севере страны, а также на юге - в Гагаузской автономии, Тараклийском районе.

Борьба за язык

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую возглавляет экс-президент страны Игорь Додон, вместе с группой депутатов сумела провести через парламент закон, возвращающий русскому языку статус языка межнационального общения. Тогда проевропейская оппозиция в знак протеста бойкотировала заседание. Однако позже Конституционный суд Молдавии признал этот закон не соответствующим основному закону страны.

Воспользовавшись краткосрочным политическим преимуществом, ПСРМ отменила действовавшие ограничения на трансляцию российских телеканалов в республике, которые критиковали как чрезмерные даже в ЕС. Они были введены в конце 2017 года, когда парламент, который контролировала тогда проевропейская Демократическая партия Молдовы, принял так называемый закон о борьбе с иностранной пропагандой. Под запретом оказались новостные и аналитические программы с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В число этих стран входит и Россия.