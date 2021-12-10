В ДНР заявили, что Киев скрывает информацию о почти 100 пленных

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Украина полтора года намеренно скрывает информацию о 94 сторонниках Донецкой народной республики (ДНР), которых она удерживает в плену. Об этом заявила в пятницу представитель ДНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Уже в течение полутора лет Киев блокирует процесс обмена информацией относительно статуса разыскиваемых лиц. И по факту на сегодняшний день не дает подтверждения ни по одному из 94 человек, которых, по нашей информации, незаконно удерживают на территории Украины", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей.

На состоявшемся в среду заседании Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе украинская сторона в очередной раз уклонилась от обязательств по процессуальной очистке освобожденных в 2019-2020 годах лиц, но предложила передать Донецкой и Луганской народным республикам 24 человека и помиловать еще 13 человек, переданных республикам Донбасса ранее.

До этого Морозова заявила, что в ДНР выработали комплекс действий для проведения нового обмена пленными в ближайшее время. По ее словам, первым шагом должно стать подписание указа о помиловании 13 человек, переданных республикам Донбасса в 2019-2020 годах, далее должна быть завершена процессуальная очистка других переданных лиц. После этого стороны смогут обменяться актуальными списками разыскиваемых лиц и подтвердить данные. На следующем этапе представители Киева должны выработать и представить на согласование механизм обеспечения невозможности уголовного преследования и наказания лиц, подлежащих освобождению по формуле "всех установленных на всех установленных", заключила Морозова.

В последний раз обмен удерживаемыми лицами состоялся в Донбассе в апреле 2020 года. ДНР передала Украине девять человек, получив десять. При этом за два года Украиной был выдан 71 удерживаемый, однако Киев, как неоднократно заявляли в республике, проигнорировал процедуру процессуальной очистки 50 освобожденных: не снял с них обвинения и не прекратил их уголовное преследование.