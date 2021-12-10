Кулеба: после переговоров Байдена и Путина отношение Москвы к Киеву не изменилось

"Мы внимательно следили за заседанием (контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе - прим. ТАСС), чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО (неподконтрольных Киеву районов Донбасса - прим. ТАСС) по поводу поведения на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели", - сказал он в пятницу в интервью радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Президенты РФ и США 7 декабря провели переговоры, беседа продлилась чуть более двух часов. Сообщалось, что преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Комментируя этот разговор, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе. Киев и ранее неоднократно отмечал, что рассчитывает привлечь США к урегулированию на востоке Украины. При этом в Москве указали, что Россия считает важным использовать влияние США на киевское руководство.