ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности укрепления суверенитета Европы на всех уровнях, в том числе во внешней политике и политике безопасности.

"Я уже раньше заявил, что сразу [после образования правительства ФРГ] навещу президента здесь, в Париже. Это сегодня случилось, и это был дружеский разговор по всем темам, которые нас объединяют", - сказал Шольц в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Речь идет о том, как усилить Европу, европейский суверенитет на всех уровнях, которые к этому относятся. Речь идет об экономических вопросах, вопросах безопасности, внешней политике. Важно, чтобы мы действовали в одном направлении, сотрудничали друг с другом", - заявил канцлер.

Визит во Францию стал первым зарубежным визитом Шольца на посту главы правительства ФРГ. В четверг Париж посетила глава МИД Анналена Бербок.