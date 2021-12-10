РБК: военные эксперты США провели оценку состояния ПВО Украины

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Делегация американских военных экспертов посетила Украину для оценки состояния системы противовоздушной обороны (ПВО) страны, чтобы в дальнейшем Вашингтон мог оказать Киеву поддержку в этой сфере. Об этом в пятницу идет речь в материале на сайте агентства РБК-Украина.

По данным агентства, визит американской делегации состоялся в начале декабря. "Они изучали подробно пробелы, которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, Воздушных и Сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны. Это на сегодняшний день ключевые вопросы", - приводит агентство слова спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната.

Уточняется, что группа экспертов побывала и на украинских командных пунктах, в центрах управления и оповещения, радиотехнических подразделениях, посетили зенитную ракетную бригаду и бригаду тактической авиации в Киевской области. По словам Игната, делегация не просто "осмотрела самолеты", а изучала вопросы совместимости американских и украинских средств связи, автоматизированных систем управления и радиотехнической разведки.

По результатам визита представители США намерены проработать проект дальнейшей целевой поддержки. "После этого они сделают определенные экспертные выводы, что они смогут предоставить нам, какую военно-техническую помощь оказать. А нам надо все: и обновление парка авиационной и зенитно-ракетной техники, и беспилотников. Они посмотрят, что наиболее экстренно необходимо, и будут изучать вопрос, чтобы, возможно, в ближайшем будущем чем-то Украине начать помогать в этом плане", - заключил Игнат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине от Запада необходима максимальная поддержка, уточняя, что Киев в данный момент испытывает "большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой". В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что страна нуждается в создании современной системы ПВО и ПРО, что потребует "значительных ресурсов".