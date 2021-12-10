Главы ЕАЭС утвердили основные направления международной деятельности союза на 2022 год

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили основные направления международной деятельности союза на 2022 год и ряд других документов. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Всего в перечне Кремля значится 18 документов. Среди них, помимо вышеупомянутого, - соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, соглашение об осуществлении аудиторской деятельности, соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Утверждено два протокола о внесении изменений в действующие договоры ЕАЭС, а также принято решение о подписании протокола к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

Отдельный блок решений глав стран союза касается изменений в положение о статусе государства - наблюдателя при ЕАЭС, обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства, установления общих подходов к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования единого рынка услуг.

Принят отчет об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2020 год, утвержден бюджет союза на 2022 год. Принято решение о совместных мерах, направленных на снижение уровня долга сектора государственного управления в Киргизии.

Помимо этого, лидеры стран ЕАЭС подписали три распоряжения - о формировании рабочей группы по разработке единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе, о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза, а также о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Следующее заседание ВЕЭС проведет Киргизия, которая принимает председательство в ЕАЭС в 2022 году.