Оппозиционная партия "Шор" инициировала сбор подписей за импичмент президента Молдавии

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Молдавская партия "Шор", представителя которой Марину Таубер суд снял с выборов города Бельцы, начала сбор подписей за импичмент президента республики Майи Санду. Об этом сообщил в пятницу лидер политической организации Илан Шор.

"С понедельника наша партия инициирует процедуру импичмента президента Молдавии. Мы запустим широкую кампанию по сбору подписей, чтобы потребовать ее отставки", - заявил он в видеообращении, которое размещено на сайте партии.

По словам политика, после прихода к власти Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС), жизнь людей становится все хуже. "Власти довели вас до предела бедности, проигнорировали ваше мнение, украли ваш голос. Что еще должно произойти, чтобы вы убедились, что нынешняя власть абсолютно не заботится об интересах простых людей? Думаю, мы должны остановиться и сказать: Стоп!", - подчеркнул Шор, который находится за рубежом, так как в Молдавии объявлен в розыск.

У партии не хватает голосов, чтобы инициировать в парламенте импичмент, так как для этого необходима поддержка минимум трети депутатов, если будет доказано, что глава государства нарушил Конституцию Молдавии. Чтобы объявить президенту импичмент, нужны голоса уже двух третей парламентариев - 67 из 101 депутата. Однако отставку президента можно провести и через референдум, если за это выскажется больше избирателей, чем поддержало президента на выборах.

На прошлой неделе ЦИК потребовал снять с выборов мэра Бельц победителя первого тура Таубер, которая набрала более 47% голосов. Решение было принято за считанные часы до второго тура, в котором, согласно прогнозам, она бы одержала уверенную победу. Таубер заявила, что ЦИК принял решение по указанию президента Санду, так как представитель ПДС, которая поддерживает президента проиграл выборы. Также в "Шор" раскритиковали принятый пропрезидентской партией госбюджет на следующий год, который назвали антисоциальным.

Шор в июне 2017 года приговорен к 7,5 годам тюрьмы по обвинению в причастности к хищению из банков страны 1 млрд евро. Однако он опротестовал приговор, а после смены власти в стране в июне 2019 года уехал за границу и был объявлен в розыск.