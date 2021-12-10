США окажут помощь на $20 млн для усиления границ Украины

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) и посольство США подписали совместный план по усилению безопасности северного и восточного участков украинской границы, на реализацию которого будет предоставлена помощь на сумму $20 млн. Об этом сообщила в пятницу ГПСУ.

"Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере $20 млн", - цитирует ГПСУ представителя посольства США на Украине Сару Лангенкамп.

Она отметила, что проект предусматривает оказание технической помощи пограничникам для эффективного противодействия возникающим угрозам национальной безопасности Украины, в том числе возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.

Первый заместитель председателя ведомства Владимир Никифоренко назвал подписанный документ "планом совместных действий для реализации и повышения дееспособности Госпогранслужбы".

По его словам, речь идет об обеспечении прежде всего безотлагательных и первоочередных потребностей линейных подразделений государственной границы, о защите персонала, об обеспечении личной безопасности, о комфортности пребывания в полевых условиях, о качественном выполнении задач на государственной границе. "У нас сегодня очень непростая ситуация на востоке Украины, на северных границах, и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе", - заявил Никифоренко.