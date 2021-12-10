Премьер Сербии пригласила Мишустина посетить Белград

БЕЛГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич пригласила своего российского коллегу Михаила Мишустина посетить балканскую республику. Об этом она сообщила агентству Tanjug по результатам встречи в Москве с Мишустиным.

"Во всех областях сотрудничества - политической, военной, в сфере безопасности, в энергетике, инфраструктуре - у нас был очень хороший и плодотворный диалог. Мы продолжаем наше сотрудничество. Я направила премьеру Мишустину приглашение в любое время приехать с визитом в Сербию, для меня будет удовольствием и честью принять его", - сказала Брнабич.

Мишустин и Брнабич осмотрели ряд стендов на выставке форума "Сделано в России - 2021". В ходе экскурсии они общались между собой не только с помощью переводчиков, но и на английском языке. Премьеров сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.