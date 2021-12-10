Глава ЕК ушла от ответа на вопрос о возможности блокирования "Северного потока - 2"

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос о возможности блокирования "Северного потока - 2" в случае "агрессии России" против Украины, который ей задали журналисты в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Для нас важно, что агрессия должна иметь цену, и поэтому мы будем эти пункты в уместной форме доводить до сведения России, но мы не будем публично говорить об этом", - заявила она, добавив, что "энергия не может использоваться как средство давления, энергобезопасность Европы должна быть обеспечена".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".