{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

СМИ: на Западном берегу Иордана израильские военные застрелили палестинца

По данным агентства WAFA, израильские силовики мешали работе палестинских медицинских бригад и стреляли в них резиновыми пулями, в результате чего несколько врачей также получили травмы

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. Израильские военнослужащие застрелили палестинца во время стычек, вспыхнувших на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило в пятницу палестинское агентство WAFA.

"31-летний Джамиль Абу Аяш погиб в результате выстрела в голову, произведенного израильскими оккупационными силами в районе горы Сабих на юге провинции Наблус. Еще четверо получили огнестрельные ранения, а 52 человека пострадали от воздействия слезоточивого газа", - цитирует агентство представителя Палестинского общества Красного Полумесяца.

Как отмечается, израильские силовики мешали работе палестинских медицинских бригад и стреляли в них резиновыми пулями, в результате чего несколько врачей также получили травмы.

С конца мая жители нескольких районов Наблуса каждую пятницу проводят шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские и военные препятствуют проведению демонстраций палестинцев, применяя против них силу.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
США ввели санкции против начальников изолятора в Минске
Вашингтон считает, что Игорь Кенюх и Евгений Шапетько причастны к грубым нарушениям прав человека
Читать полностью