СМИ: на Западном берегу Иордана израильские военные застрелили палестинца

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. Израильские военнослужащие застрелили палестинца во время стычек, вспыхнувших на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило в пятницу палестинское агентство WAFA.

"31-летний Джамиль Абу Аяш погиб в результате выстрела в голову, произведенного израильскими оккупационными силами в районе горы Сабих на юге провинции Наблус. Еще четверо получили огнестрельные ранения, а 52 человека пострадали от воздействия слезоточивого газа", - цитирует агентство представителя Палестинского общества Красного Полумесяца.

Как отмечается, израильские силовики мешали работе палестинских медицинских бригад и стреляли в них резиновыми пулями, в результате чего несколько врачей также получили травмы.

С конца мая жители нескольких районов Наблуса каждую пятницу проводят шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские и военные препятствуют проведению демонстраций палестинцев, применяя против них силу.