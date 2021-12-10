В Сербии не намерены вводить санкции и высылать дипломатов РФ, несмотря на давление

БЕЛГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Сербия отказывается присоединяться к антироссийским санкциям, а также даже рассматривать возможность высылки из страны российских дипломатов, несмотря на давление из-за рубежа. Об этом заявила в пятницу премьер-министр Сербии Ана Брнабич по результатам встречи в Москве с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Я подтвердила, что политика [отказа от введения санкций против России] будет и далее проводиться правительством. В этом смысле также ясен и президент [Сербии Александар] Вучич, мы не будем уступать какому бы то ни было давлению в этом смысле. В любом случае даже не рассматривается высылка российских дипломатов из Сербии, это противоречит любому принципу нашей внешней политики. Мы будем стремиться и в дальнейшем в соответствии с интересами нашей страны укреплять и развивать это сотрудничество", - заявила Брнабич агентству Tanjug.

"Как я сказала в своей речи, Сербия открыто говорит, что находится на европейском пути, но эта наша позиция ни в коем случае не угрожает нашим отношениям с Российской Федерацией. Напротив, мы будем работать над укреплением политического и экономического и любого другого сотрудничества с Россией", - подчеркнула премьер.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе. Сербии неоднократно давали понять, что европейская интеграция возможна лишь при выполнении двух условий: речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за ее активное сотрудничество с Китаем.