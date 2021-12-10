Минюст США доволен решением суда Лондона по делу Ассанжа

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство юстиции США довольно решением Апелляционного суда Англии и Уэльса, который поддержал апелляцию американской стороны по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель ведомства.

"Мы довольны этим решением, у нас нет дальнейших комментариев", - отметил он в ответ на просьбу прокомментировать решение суда.

Ранее Международная федерация журналистов осудила решение суда Лондона об экстрадиции Ассанжа.

Вердикт суда

В пятницу Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции - Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис обещала оспорить решение суда, назвав его "опасным и ничем не обоснованным", а также "грубой судебной ошибкой".

Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.

В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.