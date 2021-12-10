Встречи в формате "3+3" будут проходить не реже двух раз в год

БАКУ, 10 декабря. /ТАСС/. Заседания в рамках платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" с участием Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции по Закавказью планируется проводить по меньшей мере два раза в год. Об этом сообщил в пятницу журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, возглавлявший делегацию своей страны на первом заседании консультативной платформы в Москве.

"В рамках механизма встречи и обсуждения на уровне заместителей министров [иностранных дел] предусматривается проводить по меньшей мере два раза в год на основе ротации в одной из стран-участниц. Встречи и обсуждения будут проводиться при координации и руководстве министерств иностранных дел с участием министерств экономики и транспорта, а при необходимости - и других отраслевых ведомств", - сказал Халафов.

По словам замглавы МИД, встречи могут быть организованы и на более высоком уровне. "Работа механизма будет осуществляться на основе консенсуса, на заседаниях могут обсуждаться общерегиональные вопросы, а также инициативы и проекты, представляющие взаимный интерес для сторон и способствующие региональной стабильности и процветанию", - сказал Халафов.

В пятницу в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3", которая подразумевает участие

Азербайджана, Армении и Грузии с одной стороны и России, Турции, Ирана - с другой. Российскую сторону на заседании представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Азербайджан, Армения и Турция также были представлены на уровне заместителей министров иностранных дел, от Ирана на встрече присутствовал гендиректор МИД.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира - в виде "тройки".