Нетаньяху в ответ на оскорбления Трампа сказал, что высоко ценит его вклад в безопасность

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава оппозиции Израиля и бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в пятницу заявил в ответ на оскорбительные высказывания в его адрес со стороны экс-президента США Дональда Трампа, что ему было важно поздравить нового главу Белого дома Джо Байдена с вступлением в должность из-за значимости американо-израильского союза. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Радиостанция цитирует заявление пресс-службы возглавляемой Нетаньяху партии "Ликуд", в котором говорится, что бывший глава израильского кабмина "высоко ценит огромный вклад Трампа в дело безопасности Израиля", но и "высоко ценит важность прочного союза между США и Израилем, в связи с чем ему было важно поздравить нового президента США".

Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что экс-премьер не стал упоминать резкий выпад Трампа в его адрес, который в интервью, выдержки из которого она публикует в пятницу, заявил, что не общался с Нетаньяху с того момента, как тот поздравил Байдена в день инаугурации 20 января 2021 года. После этого экс-президент употребил в адрес бывшего главы израильского правительства нецензурное выражение, отмечает издание.