Зеленский не исключает формат прямых переговоров с Путиным

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1" в пятницу.

"Я не исключаю, и в этом также имею и поддержку, не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США", - сказал Зеленский, комментируя итоги состоявшегося в четверг телефонного разговора с президентом Джо Байденом.

7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Сообщалось, что преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Комментируя этот разговор, Зеленский заявил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе. Киев и ранее неоднократно отмечал, что рассчитывает привлечь США к урегулированию на востоке Украины. При этом в Москве отмечают, что Россия считает важным использовать влияние США на киевское руководство.

Путин ранее, комментируя слова Зеленского о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.