Байден: США хотят выработать "правила игры" XXI века с теми, кто разделяет их ценности

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены предпринять попытку выработать "правила игры" в XXI столетии с теми странами, которые разделяют американские либеральные ценности. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в пятницу на закрытии "Саммита за демократию". Этот организованный Вашингтоном онлайн-форум с участием 110 стран и территорий, в число которых не вошли ни Россия, ни Китай, проходил 9-10 декабря.

"Мы вновь подтверждаем демократические ценности, находящиеся в сердце нашей международной системы и являющиеся базисными элементами для десятилетий глобального [экономического] роста и процветания. И мы привержены работе со всеми, кто разделяет эти ценности, чтобы выработать правила игры, которые будут направлять наш прогресс в XXI веке, в том числе по вопросам кибербезопасности и новых технологий", - сказал американский лидер.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу США по созыву "Саммита за демократию" междусобойчиком и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. По словам министра, "очевидно, что [Соединенными Штатами] взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества".