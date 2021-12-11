Байден: США ждут взаимодействия с новыми властями ФРГ, в том числе по России и Украине

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Вашингтон с нетерпением ждет совместной работы с новым правительством ФРГ, в том числе касательно ситуации между РФ и Украиной. Об этом президент США Джо Байден заявил в пятницу по итогам первого телефонного разговора с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Сегодня я разговаривал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы поздравить его с назначением [на пост канцлера]. Я с нетерпением ожидаю совместной работы по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по реагированию на дестабилизирующее наращивание РФ военных сил вдаль границы с Украиной", - написал американский лидер у себя в Twitter.