США одобрили продажу Греции новых многоцелевых кораблей и контракт на модернизацию старых

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Греции новые многоцелевые корабли типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), а также осуществить модернизацию фрегатов типа MEKO, которые уже состоят на вооружении греческого флота. Как сообщило в пятницу управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам, общая сумма этих контрактов составит $9,4 млрд.

Греция, согласно этим данным, запросила покупку четырех новых кораблей типа MMSC и сопутствующих вооружений и техники. Сумма этого контракта должна составить $6,9 млрд. Также Афины обратились к Вашингтону с запросом на осуществление модернизации четырех уже имеющихся в наличии фрегатов типа MEKO на сумму $2,5 млрд.

Продажа новых кораблей и модернизация старых, по мнению американских властей, будет способствовать "поддержке целей внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО, который является важным партнером в деле обеспечения политической стабильности и экономического развития в Европе". С точки зрения Вашингтона, это также "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент. После того как оно было получено, американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Греция укрепляет свою обороноспособность на фоне напряженности с Турцией в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в сентябре прошлого года в программной речи заявил, что Греция намерена приобрести 18 истребителей Rafale и четыре новейших многоцелевых фрегата, а также модернизировать четыре фрегата MEKO, которые уже имеются у флота. Вместе с новыми кораблями поступят четыре военно-морских вертолета ROMEO. Арсенал вооруженных сил пополнится противотанковыми средствами для армии, сверхмощными торпедами для ВМС и управляемым оружием для ВВС, а личный состав вооруженных сил обновится благодаря принятию на службу 15 тыс. человек, сказал премьер. Он также заявил об укреплении оборонной промышленности страны и вложении средств в защиту передаваемой вооруженными силами информации от гибридных кибератак.