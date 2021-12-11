Госдеп одобрил освещение другими странами вопросов соблюдения прав человека

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американские власти только приветствуют ситуацию, при которой другие страны проливают свет на происходящее в США в плане соблюдения прав человека. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для иностранной прессы заместитель госсекретаря США Узра Зея, курирующая вопросы, касающиеся прав человека и демократии, по итогам прошедшего "Саммита за демократию". Этот организованный Вашингтоном онлайн-форум с участием 110 стран и территорий, в число которых не вошли ни Россия, ни Китай, проходил 9-10 декабря.

"Я хочу внести ясность: мы регулярно поднимаем вопросы соблюдения прав человека с российскими должностными лицами, в том числе на высшем уровне", - сказала заместитель госсекретаря.

"В то же время мы приветствуем, если другие также проливают свет на нас и вместе с нами работают над тем, чтобы пролить свет на вызывающие глубокую обеспокоенность события в области прав человека в России", - добавила Зея. Она напомнила, что США "разделяют и продолжают обсуждать, взаимодействовать и координировать действия с партнерами в отношении этой глубокой обеспокоенности".

Зея также рассказала, что госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Нидерландов Бен Кнапен 8 декабря провели круглый стол по вопросам свободы СМИ с участием лауреатов Нобелевской премии мира главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинской журналистки Марии Рессы.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу США по созыву "Саммита за демократию" междусобойчиком и одним из наиболее одиозных прожектов Вашингтона. По словам министра, очевидно, что Соединенными Штатами взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества.