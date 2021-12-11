Псаки заявила, что США стремятся к дипломатии в контексте ситуации между РФ и Украиной

Во время регулярного брифинга один из журналистов спросил у нее, справедливо ли будет сказать, учитывая контекст недавнего саммита РФ - США, что "мяч теперь на стороне" Москвы в вопросе дальнейшего передвижения российских войск, якобы сосредоточенных у границы с Украиной. "Нашей целью по-прежнему остаются дипломатические дискуссии. <...> Они могут проходить в различных форматах. Есть десятилетия прецедентов, существует множество форматов, в рамках которых они могут продолжаться. <...> Это действительно наша цель", - ответила Псаки.

"Они, конечно, включают не только РФ. Наш общий подход здесь заключается в том, что мы не собираемся вести разговоры без ключевых игроков, вовлеченных [в тот или иной вопрос]. Будь то обсуждения об Украине без Украины или разговоры о НАТО без НАТО. Это наши принципы. <...> Очевидно, что все эти усилия, дипломатические усилия - координация с нашими европейскими партнерами, очень прямая беседа президента [США Джо Байдена] с президентом [России Владимиром] Путиным, - должны очень четко показать, что если вы выберете вторжение, то это повлечет за собой серьезные и значительные экономические последствия. Конечно, не другие страны, а он (президент России) контролирует ВС России, но, без сомнений, наши усилия и наша цель - это вести эти дипломатические дискуссии и продвигать мяч вперед по этому каналу", - продолжила Псаки.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям. Кроме того, ранее Песков подчеркивал, что передвижение российской армии по территории РФ не должно вызывать беспокойства за рубежом, поскольку Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины.