В Конгресс США на слушания по штурму Капитолия вызвали шесть экс-помощников Трампа

ТАСС, 11 декабря. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия отправил шесть повесток с вызовом на слушания экс-помощникам бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые подозреваются в организации нападения на здание Конгресса. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на его сайте в пятницу.

"Некоторые из свидетелей, вызванных сегодня на слушания, очевидно, работали над организацией митингов 5 и 6 января, а некоторые, судя по всему, напрямую общались с бывшим президентом [Трампом] по поводу митинга на Эллипсе (лужайка перед южным фасадом Белого дома), непосредственно предшествовавшего нападению", - говорится в заявлении. В числе вызванных на слушания, в частности, фигурирует бывший глава политического офиса Трампа Брайан Джек.

В сентябре конгрессмены также вызывали ряд бывших сотрудников администрации Трампа на слушания по расследованию штурма Капитолия. Некоторые из них, в том числе экс-глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз и политический консультант Стивен Бэннон, отказались выступать в спецкомитете. Бэннону предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу США за неявку на слушания, комитет также намеревается добиться предъявления аналогичных обвинений Медоузу.

6 января сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.