Глава британского МИД призвала страны G7 бороться с "подрывающими свободу агрессорами"

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) должны действовать сообща в вопросе защиты демократии и прав человека. Об этом в субботу заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в преддверии министерской встречи государств - членов "семерки" в английском Ливерпуле.

"В эти выходные самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, которые пытаются подорвать свободу, и направят четкий сигнал, что мы выступаем единым фронтом. Я хочу, чтобы страны G7 углубили связи между собой в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии и безопасность, с целью защищать и продвигать свободу и демократию по всему миру", - отметила глава британского внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД Великобритании указывается, что Трасс в ходе двухдневного мероприятия призовет страны G7 усилить сотрудничество друг с другом в условиях ситуации на Украине, а также укажет на необходимость оказать поддержку в области безопасности и экономики странам, которые отстаивают принципы свободы по всему миру. Подчеркивается, что в рамках встречи в Ливерпуле министры также обсудят политические кризисы в Мьянме и Эфиопии и ход переговоров по ядерной программе Ирана.

Трасс также заявила перед началом встречи, что G7 должна предложить развивающимся странам альтернативный вариант развития экономики и инфраструктуры, который бы не предполагал их зависимость от одного партнера. Она добавила, что в настоящее время 44 страны с низким или средним уровнем дохода населения имеют задолженность перед Китаем, которая превышает 10% от их ВВП. В рамках усилий по данному направлению Великобритания объявит о запуске инвестиционной программы, которая, как планируется, приведет к росту капиталовложений в ближайшие пять лет до $80 млрд со стороны государств G7 для обеспечения "устойчивого экономического восстановления" африканских стран на фоне пандемии коронавируса.

Формат мероприятия

Встреча глав МИД "семерки" на северо-западе Англии пройдет с 11 по 12 декабря в здании Музея Ливерпуля. На мероприятие, которое пройдет в очном формате, также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединенного Королевства активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после Brexit.

Программа первого дня подразумевает обсуждение "вопросов геополитики и безопасности", экономического партнерства, а также проведение двусторонних контактов. Страны АСЕАН подключатся к переговорам 12 декабря: они примут участие в дискуссиях об укреплении сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в сфере здравоохранения и борьбы с гендерным неравенством.

Предыдущая встреча глав МИД G7 состоялась в мае в Лондоне. Лидеры неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в свою очередь провели саммит 11-13 июня в английском графстве Корнуолл.