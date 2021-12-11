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Байден считает, что лидеры всех государств хотели бы быть на его месте

Глава Белого дома обосновал свою позицию тем, что у США "есть больше возможностей, лучше развиты наука и технологии", чем у какой-либо другой страны

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Лидер любого государства, в том числе России и Китая, готов поменяться местами с президентом США. Такое мнение в пятницу выразил сам глава американской администрации Джо Байден.

"Я оптимистично смотрю на нашу страну <...>. Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами", - сказал он в интервью ведущему Джимми Фэллону в ходе его вечернего шоу.

Глава Белого дома обосновал свою позицию тем, что у США "есть больше возможностей, лучше развиты наука и технологии", чем у какой-либо другой страны мира.

Теги
СШАБайден, Джо
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