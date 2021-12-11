Президент Болгарии поручил коалиции "Продолжаем перемены" сформировать правительство

СОФИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев поручил кандидату на пост премьер-министра страны, сопредседателю коалиции "Продолжаем перемены", победившей на досрочных парламентских выборах 14 ноября, Кирилу Петкову сформировать новое правительство республики.

"В соответствии с Конституцией Республики Болгария и по результатам выборов в 47-е Народное собрание вручаю вам мандат на право сформировать правительство. На вас и партнеров по коалиции ложится ответственность по реформированию порочной модели власти, которая отмечалась при предыдущем авторитарном управлении страной. Вам предстоит справиться с коррупцией и беззаконием, неравенством и несправедливостью, которые они порождают, выбросить теневую власть из государства. Вашим основным ресурсом будет поддержка народа. Если не предпримите решительных оздоровительных перемен уже в первые 100 дней, то коалиция не сможет победить коррупцию. Законность - важнейшая битва, от исхода которой зависит все остальное. Верю, что вам хватит сил решить эти задачи", - сказал глава государства.

"Для меня честь и большая ответственность выполнить поставленную задачу. Вы дали старт переменам, и мы готовы вас поддержать. Мы готовы сразу, чтобы не терять времени, передать вам наши предложения по составу правительства", - сказал кандидат на пост премьер-министра, выразив надежду, что уже в понедельник новое правительство страны будет утверждено парламентом.

В пятницу представленные в парламенте политические партии Болгарии - коалиция "Продолжаем перемены", Болгарская социалистическая партия, партия "Есть такой народ" и коалиция "Демократическая Болгария" - успешно завершили переговоры и подписали соглашение о правящей коалиции и согласовали состав нового правительства страны по формуле 10-4-4-3.