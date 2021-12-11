Встреча глав МИД G7 началась в Ливерпуле с обсуждения России

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Встреча глав МИД стран Группы семи (G7) началась в субботу в Ливерпуле с обсуждения России. Как сообщила на своей странице в Twitter глава МИД председательствующей в "семерке" Великобритании Лиз Трасс, утром она обсудила с немецкой коллегой Анналеной Бербок ситуацию на российско-украинской границе.

"Мы говорили о нашем едином фронте перед лицом российской агрессии на Украине, о передаче эстафеты в G7 и тесном сотрудничестве в период председательства ФРГ в Группе семи, а также о содействии свободе и демократии", - написала Трасс.

Как следует из субботней программы госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенной Госдепартаментом, утренняя сессия предполагает также обсуждение отношений с Китаем и ситуации на Западных Балканах. После ее завершения главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - стран, входящих в это неформальное объединение экономически развитых стран - примут участие в традиционном официальном фотографировании.

Рассказывая о целях двухдневного совещания министров в преддверии его начала, Трасс пообещала призвать страны G7 усилить сотрудничество в свете ситуации на Украине, а также оказать поддержку в области безопасности и экономики странам, которые отстаивают принципы свободы по всему миру. В Форин оффисе также сообщили, что в рамках встречи в Ливерпуле министры обсудят политические кризисы в Мьянме и Эфиопии и ход переговоров по ядерной программе Ирана.

На мероприятие, которое пройдет в очном формате, также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединенного Королевства активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после Brexit.

Программа первого дня подразумевает обсуждение "вопросов геополитики и безопасности", экономического партнерства, а также проведение двусторонних контактов. Страны АСЕАН подключатся к переговорам 12 декабря: они примут участие в дискуссиях об укреплении сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в сфере здравоохранения и борьбы с гендерным неравенством.

Предыдущая встреча глав МИД G7 состоялась в мае в Лондоне. Лидеры неформального объединения в свою очередь провели саммит 11-13 июня в английском графстве Корнуолл.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.