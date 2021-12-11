СМИ: самолет радиоэлектронной разведки ВВС США летает над Донбассом

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летает в субботу над территорией Донбасса, сообщило украинское издание "Страна".

"Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения", - отметило издание, дополнив информацию фотографией карты полетов ресурса Flightradar24.

Официальных сообщений от силовых ведомств на этот счет пока нет.

Ранее, добавила "Страна", на данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk.