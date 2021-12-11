МИД Ирана не исключил заключение договора о сотрудничестве с Россией в ближайшее время

ТЕГЕРАН, 11 декабря. /ТАСС/. Иранская и российская стороны близки к завершению работы над документом о всестороннем сотрудничестве сроком на 20 лет. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы создали новую программу МИД: дорожная карта по заключению 20-летних соглашений с соседними странами. Этот процесс почти завершен с Россией", - цитирует его агентство ILNA. Дипломат добавил, что речь идет о соглашении, похожем на договор о всестороннем сотрудничестве с Китаем сроком на 25 лет.

16 ноября президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что иранская сторона готова заключить с Россией долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве.

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в марте 2001 года, срок его действия автоматически продлевался каждые пять лет. 24 сентября 2020 года во время визита в Москву занимавший на тот момент пост главы МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что перед очередным продлением иранская сторона намерена рассмотреть возможности актуализации документа с учетом нынешних реалий.

27 марта министр иностранных дел Китая Ван И и Зариф подписали договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет между Пекином и Тегераном. Соглашение включает взаимодействие в экономической и культурной областях.