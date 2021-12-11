Вучич не исключил покупки 12 истребителей и пяти вертолетов Ми-35 для сербской армии

БЕЛГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич не исключил покупки 12 новых истребителей и пяти российских вертолетов Ми-35 для нужд сербской армии.

"Вы купите 14 истребителей (МиГ-29 - прим. ТАСС), когда не было ни одного, и тут видите, что этих 14 истребителей нам не хватает, потому что оказывается, что только тогда вы можете работать, когда у вас есть две эскадрильи по 12 истребителей. Значит, нужно купить еще 12 самолетов. Когда купите четыре Ми-35, а мы их купили, это лучшие военные вертолеты в мире или одни из двух-трех лучших боевых вертолетов в мире, то оказывается, что хорошо бы иметь одну эскадрилью из восьми вертолетов. Затем установили, наблюдая за войной в Сирии, что они лучше всего реагируют и лучше всего действуют, когда работают в тройках, поэтому давайте не восемь, а три раза по три - девять", - заявил сербский лидер в субботу по результатам совещания с военными в городе Ниш.

В то же время Вучич не уточнил, какие именно истребители намерена покупать Сербия.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.

25 ноября в Загребе премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали соглашение о покупке хорватской стороной 12 французских многоцелевых истребителей Rafale. Ожидается, что первые самолеты прибудут в Хорватию в конце 2023 - начале 2024 года. Решение о приобретении французских многоцелевых истребителей правительство Хорватии приняло в конце мая в целях обеспечения перехода от устаревших МиГ-21 украинского производства.