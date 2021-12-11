Власти Сербии рассматривают возможность возвращения обязательной службы в армии

БЕЛГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Сербии внимательно изучают возможность возвращения обязательной срочной службы в армии. Об этом заявил в субботу президент страны Александар Вучич по итогам совещания с военными в городе Ниш.

Вучич отметил, что большинство населения страны поддерживает принятие такого решения. "Мы рассматриваем возможности <...> [ввести обязательную военную службу] или значительно увеличить зарплаты для добровольной службы в армии, чем привлечем дополнительно 5 тыс. солдат, что было бы достаточно. Мы выбираем между двумя этими вариантами. Но мы усилим нашу армию, мы должны иметь еще 5 тыс. солдат ежегодно", - заявил он.

По словам президента, окончательного решения пока нет, потому что есть много открытых вопросов. "Во-первых, я должен сказать, что это было бы хорошо для нашей армии, если бы мы могли это сделать, но у нас много проблем. Для какого года рождения это бы действовало? Если возьмем 2004-2005 год, то это было бы от 35 до 38 тыс. призывников в год, а мы не можем обеспечить эти 35 тыс., ни 30 тыс., ни 20 тыс. В данный момент наши возможности на уровне 10 тыс. человек, а кого вы тогда освободите от этой службы, а кого нет?" - задал вопрос президент.

"А сколько мы будем платить им, хотя деньги здесь не самый важный вопрос, а сможем ли мы обучить этих солдат? Вы должны понять, со сколькими проблемами вы сталкиваетесь при одном этом стратегическом решении. Но во всех частях сухопутных войск будет значительное увеличение количества вооружения, а значит, мы должны будем иметь и больше военных, больше людей в армии, в связи с чем мы будем повышать уровень жизни наших офицеров и солдат", - подчеркнул сербский лидер.

Ранее министр обороны Небойша Стефанович заявил, что решение о возвращении обязательной службы в армии примут в Сербии до конца года.

Обязательная срочная служба в армии была отменена в Сербии с 1 января 2011 года, однако на протяжении последних лет в стране идут разговоры о восстановлении обязательной военной службы. Как заявили в военном ведомстве республики 31 декабря 2016 года, на уровне Минобороны и ВС была сформирована рабочая группа, которая рассматривала новые стратегические документы, включая возвращение обязательной службы в армии. На тот момент такое решение обуславливалось возросшим давлением на границы страны в связи с миграционным кризисом.