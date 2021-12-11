Лидер Приднестровья назвал недемократичными запреты на въезд россиян в Молдавию

КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский осудил действия молдавских властей, которые не разрешили въехать в страну ряду общественных деятелей РФ в связи с предстоящими в воскресенье выборами приднестровского президента. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы республики по итогам его встречи с прибывшим из Польши политологом Ричардом Хьюбертом Бартоном.

"Речь идет о фактах депортации общественных, научных, политических деятелей, прибывших авиарейсами из России в кишиневский аэропорт. Вадим Красносельский назвал такое положение дел недопустимым, противоправным и антидемократичным", - говорится в сообщении.

В пятницу российское посольство в Молдавии сообщило ТАСС, что проясняет обстоятельства инцидента с членом Общественной палаты РФ Владимиром Журавлевым, которого, как и политолога Наталью Нарочницкую, не пустили в страну. По данным приднестровского телеканала "ТСВ", в эти дни отказ на молдавской границе получили как минимум 11 общественных делателей РФ. Нарочницкая заявила агентству, что видит в своей депортации из Молдавии политическую подоплеку на фоне предстоящих выборов в Приднестровье и рассматривает соответствующие действия молдавской стороны как "укол Приднестровью и России".

Со своей стороны пограничная полиция Молдавии отказалась комментировать инцидент с Журавлевым и Нарочницкой. А Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выступило с комментарием, в котором призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы президента непризнанного Приднестровья 12 декабря, отметив, что это будет расцениваться как вызов суверенитету и территориальной целостности страны.