Индия провела успешные испытания противотанковой ракеты нового поколения

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела в субботу успешный испытательный пуск противотанковой ракеты SANT (Stand-off Anti-Tank) с вертолета ВВС страны. Как сообщает пресс-служба правительства Индии на своей странице в Twitter, испытания прошли на полигоне Покхаран в штате Раджастхан.

"DRDO и военно-воздушные силы провели успешные летные испытания ракеты собственной разработки и изготовления Stand-off Anti-Tank, запущенной с вертолета на полигоне Покхаран", - говорится в сообщении.