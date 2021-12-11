Индия провела успешные испытания противотанковой ракеты нового поколения

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела в субботу успешный испытательный пуск противотанковой ракеты SANT (Stand-off Anti-Tank) с вертолета ВВС страны. Как сообщает пресс-служба правительства Индии на своей странице в Twitter, испытания прошли на полигоне Покхаран в штате Раджастхан.
"DRDO и военно-воздушные силы провели успешные летные испытания ракеты собственной разработки и изготовления Stand-off Anti-Tank, запущенной с вертолета на полигоне Покхаран", - говорится в сообщении.
.@DRDO_India and @IAF_MCC successfully flight-test indigenously designed & developed Helicopter launched Stand-off Anti-tank (SANT) Missile from Pokhran ranges— PIB India (@PIB_India) December 11, 2021
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"Ракета оснащена самой современной головкой самонаведения, обеспечивающей высокую точность попадания с безопасного расстояния. Оружие может уничтожать цели на дистанции до 10 км", - указывается в информации.
По данным пресс-службы правительства, все поставленные задачи были полностью выполнены в ходе испытаний.