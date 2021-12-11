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Индия провела успешные испытания противотанковой ракеты нового поколения

Оружие может уничтожать цели на дистанции до 10 км

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела в субботу успешный испытательный пуск противотанковой ракеты SANT (Stand-off Anti-Tank) с вертолета ВВС страны. Как сообщает пресс-служба правительства Индии на своей странице в Twitter, испытания прошли на полигоне Покхаран в штате Раджастхан.

"DRDO и военно-воздушные силы провели успешные летные испытания ракеты собственной разработки и изготовления Stand-off Anti-Tank, запущенной с вертолета на полигоне Покхаран", - говорится в сообщении.

"Ракета оснащена самой современной головкой самонаведения, обеспечивающей высокую точность попадания с безопасного расстояния. Оружие может уничтожать цели на дистанции до 10 км", - указывается в информации.

По данным пресс-службы правительства, все поставленные задачи были полностью выполнены в ходе испытаний.

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