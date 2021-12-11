Депутат Рады заявил, что Луганск оказался на грани катастрофы из-за нехватки угля

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Луганская область оказалась на грани "техногенной катастрофы" в связи с прекращением поставок угля на Луганскую ТЭС, заявил депутат Верховной рады от группы "Доверие" Сергей Шахов.

"Мы трубили об этом еще с лета, мы говорили о том, что к ТЭС нет железной дороги. Ситуация, которая сейчас сложилась на Луганщине, - это фактически техногенная и социальная катастрофа. На ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит", - сказал он в субботу в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, власть за семь лет так и не построила прямую железную дорогу к городу Счастье. Правительство также не обеспечило станцию газом, поставив под угрозу 12 тыс. человек, а также 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.

С 2014 года у Луганской ТЭС отсутствует железнодорожное сообщение для подвоза угля по территории Украины, два подъездных пути идут с неподконтрольных Киеву районов Донбасса. ТЭС принадлежит компании "ДТЭК Востокэнерго" (входит в холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова). В ноябре регулятор в сфере энергетики и коммунальных услуг на Украине оштрафовал компанию за низкие запасы угля на складах ТЭС, а также за ряд других нарушений. В решении регулятора говорится, что "ДТЭК Востокэнерго" не обеспечило наличие гарантированных запасов угля на Луганской и Кураховской ТЭС, нарушила требования, обязывающие продавать не менее 10% электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Компания "Укрэнерго" в ноябре сообщала, что 23 энергоблока ТЭС и ТЭЦ в стране находятся в простое из-за отсутствия топлива.