Посол Пакистана в Кабуле: Россия может способствовать установлению мира в Афганистане

КАБУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Россия может способствовать установлению мира и стабильности в Афганистане, заявил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС посол Пакистана в Кабуле Мансур Ахмад Хан.

"Россия, безусловно, важная страна для мира, стабильности и развития в Афганистане, она уже много лет участвует в мирном процессе, - подчеркнул посол. - В настоящее время мы проводим тесные консультации с Россией, Китаем и США по выработке подхода к афганскому урегулированию". По его словам, РФ и Пакистан преследуют в Афганистане общие цели: борьбу с глобальным терроризмом и производством наркотиков.

Дипломат также сообщил, что Россия приглашена на саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет 19 декабря в Лахоре (Пакистан). Он отметил, что предстоящий форум посвящен гуманитарному кризису в Афганистане и поискам выхода из него. "Пришло время разработать интернациональный подход к Афганистану с такими международными державами, как Россия, Китай, США, Великобритания и Франция", - подчеркнул посол.

Как ожидается, на встрече будут обсуждаться также вопросы разморозки находящихся в западных банках афганских финансовых активов и создания движением "Талибан" (запрещено в РФ) инклюзивного правительства.