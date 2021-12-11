Sky: избирком Ливии отложил объявление кандидатов на выборах президента

КАИР, 11 декабря. /ТАСС/. Высшая избирательная комиссия Ливии отложила на неопределенный срок объявление окончательного списка кандидатов на запланированных на 24 декабря президентских выборах. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала, избирком объявил об отсрочке публикации окончательного списка кандидатов в президенты менее чем за две недели до голосования, не назвав при этом никаких сроков. Публикация списка кандидатов является по регламенту последним шагом перед стартом избирательной кампании. Имена кандидатов должны были быть обнародованы не позднее, чем через две недели после рассмотрения всех апелляций.

Прием документов от желавших принять участие в выборах завершился 22 ноября. Спустя два дня избирательная комиссия объявила об отстранении 25 из 98 претендентов, включая сына бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама и премьер-министра Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы. Оба позднее были возвращены в президентскую гонку по решению судов, однако если апелляция на выдвижение Сейфа аль-Ислама была отклонена без нарушений действующей правовой базы, то восстановление главы кабмина в качестве кандидата по-прежнему вызывает много вопросов.

Еще до начала регистрации Дбейба настаивал на отмене статьи 12 принятого парламентом в сентябре закона о выборах президента, которая, по сути, не позволяет действующему премьеру подавать документы на участие в них, находясь на государственном посту. Кроме того, многие эксперты обращали внимание на тот факт, что премьер и члены его правительства, согласно выработанной в Женеве Форумом ливийского политического диалога дорожной карте, давали обязательство не баллотироваться на выборах, поскольку в их задачи входила исключительно подготовка к ним.

До выборов остается менее двух недель, и стремительно снижаются шансы, что они пройдут в срок, на чем изначально настаивали члены женевского форума, который и определил 24 декабря в качестве единого дня голосования по выборам депутатов парламента и главы государства. Высший государственный совет Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, неоднократно и весьма настойчиво призывал к переносу выборов как минимум на февраль, причем, по мнению этого органа, избрание президента и парламента необходимо развести во времени.