Посол Украины заявил, что новые власти ФРГ по-прежнему не будут продавать Киеву оружие

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что новое правительство Германии по-прежнему не будет продавать Киеву оружие. Такое мнение он выразил в интервью украинскому изданию "Зеркало недели", опубликованном в субботу.

По словам Мельника, главный неофициальный аргумент со стороны Берлина заключается в том, что поставки оружия "могут спровоцировать дальнейшую эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе, привести к более масштабным столкновениям". "Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция <...> будет сохранена", - сказал Мельник.

По его мнению, причина такого отношения Берлина к вопросу поставок оружия на Украину связана с последствиями Второй мировой войны. "Я называю это обезображенным пацифизмом, который является частью ДНК германского общества после Второй мировой войны. Именно этот фактор сдерживает поставки вооружения", - сказал посол.

Тем не менее, по его словам, в Киеве "не теряют надежды".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву. По его словам, нет никакого юридического запрета в законодательстве ФРГ, которое не разрешает передавать или продавать оружие Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев хотел бы получить вооружение из Германии. По его словам, Германия не оказывала Украине военной помощи, хотя могла бы это сделать. Киев, сказал глава государства, заинтересован в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике.

Летом сопредседатель партии зеленых Роберт Хабек высказался за поставку Киеву "оборонительного вооружения для самозащиты". По его мнению, желание Украины оправданно и "сложно отказывать" Киеву в этом, поскольку такие поставки стали бы "помощью в самообороне". Его слова противоречат проекту предвыборной программы партии, которая выступает "за рестриктивный экспорт европейских вооружений в регионы, где идет война". Призыв Хабека спровоцировал критику со стороны представителей других партий, а занимавший тогда пост главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что поставки оружия на Украину не будут способствовать решению конфликта на востоке страны.