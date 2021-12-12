В Приднестровье пройдут выборы президента

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Выборы президента пройдут в воскресенье в непризнанном Приднестровье. На этот пост претендуют два кандидата - нынешний глава региона Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. Еще три кандидата, подавшие документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Приднестровья, вышли из гонки. Бывшему депутату Верховного совета Анатолию Дируну и Николаю Малышеву было отказано в регистрации на основании недостаточного количества собранных подписей, Евгений Дечев сам снял свою кандидатуру.

Наблюдатели единодушны во мнении, что победа Красносельского предсказуема, о чем свидетельствуют как опросы, так и сама избирательная кампания, которая прошла в спокойной обстановке, без взаимных обвинений и жарких дебатов, которые были отмечены на выборах 2016 года. "Эти выборы проходят в условиях, когда в Молдавии к власти пришли прозападные политики, которых кураторы заставят наращивать давление на Приднестровье. И подавляющее большинство людей у нас понимает, что раскачивать лодку внутренними распрями нельзя", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов.

Он также напомнил, что в 2006 году в Приднестровье прошел референдум, на котором более 98% проголосовавших высказались за курс на независимость и союз с Россией. По его мнению, свой отпечаток на избирательную кампанию нанесла и пандемия с ее ограничениями на массовые мероприятия.

С таким мнением согласны не все. Так, Дирун убежден, что Приднестровью нужны "настоящие конкурентные выборы, которые обеспечат республике развитие, а не олигархический застой". В сентябре он объявил о создании общественного движения "Новая республика", в программе которого, по словам политика, использован российский опыт "равноудаления крупного бизнеса от власти". После снятия с выборов Дирун призвал своих сторонников в знак протеста вычеркнуть из бюллетеней кандидатов, представляющих партию власти. Раньше такой протест предусматривала графа "против всех" в избирательном бюллетене, однако за несколько месяцев до выборов в законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми ее убрали.

Конфликт Кишинева и Москвы

В прежние годы на выборы в Приднестровье приезжали сотни наблюдателей, представителей СМИ из стран СНГ, Германии, Польши, Австрии, Венгрии, Бельгии. Однако в этому году правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы в Приднестровье, а также воздерживаться от заявлений и контактов с тираспольскими представителями, освещения выборов в медиапространстве. Власти пояснили, что такие действия будут рассматриваться "как вызов суверенитету и территориальной целостности" Молдавии.

После этого во въезде в республику отказали российскому политологу Наталии Нарочницкой, члену Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду, первому заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову, ряду других общественных деятелей России.

Брод сообщил о планах обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в Комитет по правам человека ООН в связи с тем, что Молдавия ограничила ему допуск на свою территорию. "Считаю, что такими действиями по ограничению допуска правозащитников и общественников на свою территорию Молдавия только портит свой международный имидж и дополнительно привлекает внимание к выборам в Приднестровье, заставляя уважать выбор его жителей, которые предпочли независимую государственность агрессивному соседу", - отметил он.

МИД Приднестровья раскритиковал действия Кишинева, отметив, что попытки закрывать глаза на реальность путем игнорирования мнения приднестровского народа не имеют ничего общего с демократией и препятствуют скорейшему справедливому и окончательному урегулированию отношений между двумя берегами Днестра. Жесткие комментарии также последовали от представителей МИД России и Молдавии. В частности, в Кишиневе заявили, что "заранее всех предупреждали".

Наблюдатели в Приднестровье считают, что за действиями проевропейского правительства Молдавии стоят западные страны. "Трудно себе представить, чтобы Кишинев, проваливший переговоры по газовому контракту и просивший Москву об уступках при его подписании, самостоятельно пошел на новый виток противостояния", - считает политолог Сафонов.

Приднестровье

Приднестровская республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на левобережье Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Это произошло на фоне всплеска национального движения в Молдавии, которое провозгласило курс на объединение с Румынией.

После распада СССР конфронтация в 1992 году переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось благодаря российским миротворцам. С тех пор Кишинев и Тирасполь ведут переговоры об урегулировании конфликта, на которых Молдавия предлагает Приднестровью статус особого автономно-территориального образования. Власти Тирасполя настаивают на независимости. ОБСЕ, Россия и Украина выступают посредниками и гарантами на этих переговорах.

Согласно конституции Приднестровья, президент возглавляет исполнительную власть, является гарантом конституции и главнокомандующим вооруженными силами, обеспечивает взаимодействие всех органов власти.

Это уже седьмые президентские выборы в истории Приднестровья. Первым главой республики был ее основатель Игорь Смирнов, который находился на этом посту 20 лет. В 2011 году он снова принял участие в выборах, его главным соперником считали Анатолия Каминского, занимавшего тогда пост спикера парламента и поддержанного Москвой. В схватке тяжеловесов, как это иногда бывает, неожиданно победил опальный тогда политик Евгений Шевчук.

Последний был политическим оппонентом контролирующей парламент Приднестровья партии "Обновление". После выборов 2016 года Шевчук уступил президентское кресло Красносельскому, поддержку которому оказывает "Обновление".