Байден: в случае вторжения России на Украину США отправят войска в соседние страны НАТО

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены отправить свои войска не на Украину, а в соседние страны НАТО в случае якобы возможного "вторжения" России. Об этом заявил в субботу президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Уилмингтоне (штат Делавэр), где он проводит выходные. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

Главу государства спросили, почему он решил отказаться от идеи размещения американских войск на Украине в случае "вторжения" РФ. "Они никогда не рассматривались", - ответил президент. "И готовы ли вы отправить американские войска на войну на Украину, чтобы сражаться с Россией на поле боя?" - спросил президент.

По его словам, во время онлайн-саммита он сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что в случае "вторжения" американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). "Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 - все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России", - сказал американский лидер.

При этом он добавил, что США "продолжат предоставлять украинскому народу оборонные возможности", не уточнив их характера.

"Ужасная цена"