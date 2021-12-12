Байден: в случае вторжения России на Украину США отправят войска в соседние страны НАТО

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены отправить свои войска не на Украину, а в соседние страны НАТО в случае якобы возможного "вторжения" России. Об этом заявил в субботу президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Уилмингтоне (штат Делавэр), где он проводит выходные. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.
Главу государства спросили, почему он решил отказаться от идеи размещения американских войск на Украине в случае "вторжения" РФ. "Они никогда не рассматривались", - ответил президент. "И готовы ли вы отправить американские войска на войну на Украину, чтобы сражаться с Россией на поле боя?" - спросил президент.
По его словам, во время онлайн-саммита он сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что в случае "вторжения" американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). "Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 - все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России", - сказал американский лидер.
При этом он добавил, что США "продолжат предоставлять украинскому народу оборонные возможности", не уточнив их характера.
"Ужасная цена"
Байден вновь заявил, что в разговоре с главой российского государства указал на разрушительные для РФ экономические последствия потенциального "вторжения" РФ на Украину. "Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он вторгнется на Украину, то экономические последствия для его экономики будут разрушительными", - сказал Байден.
"Влияние всего этого на Россию, отношение, взгляд остального мира на Россию значительно изменится. Вы заплатите ужасную цену", - добавил Байден, говоря о своей беседе с российским лидером.
Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.