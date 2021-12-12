Главы МИД Британии и Франции обсудили тему "противостояния агрессорам"

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудила со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом вопросы двустороннего сотрудничества и необходимость сообща "противостоять агрессорам", к которым якобы относится и Россия. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Форин оффисом по итогам встречи министров в Ливерпуле, где проходит двухдневная встреча глав МИД Группы семи (G7).

"Они согласились с тем, что Соединенное Королевство и Франция должны вместе способствовать развитию свободы и демократии в глобальном масштабе, а также противостоять таким агрессорам, как Россия. Министр иностранных дел подчеркнула необходимость практического, прагматического подхода к таким двусторонним вопросам, как миграция, права на вылов рыбы и торговля, - говорится в сообщении. - Они обсудили сотрудничество в Сахеле и согласились с важностью углубления связей с союзниками в сферах экономики, безопасности и торговли, а также необходимостью сотрудничать в целях ускорения экономического роста в странах с низким и средним уровнем доходов".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.